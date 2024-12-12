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Спорт

"Астана" уступила "Челси" в домашнем матче

футбол, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 22:31 Фото: Instagram/chelseafc
Футбольный клуб "Астана" в Алматы сыграл с лондонским "Челси" в матче общего этапа Лиги Конференций, сообщает Zakon.kz.

Гости имели подавляющее преимущество и еще до перерыва Марк Гию оформил дубль, а затем отличился Ренату Вейга, Марин Томасов дальним от штанги сократил разрыв. Во второй половине англичане создали еще ряд моментов, но счет остался прежним.

"Астана" (Астана, Казахстан) "Челси" (Лондон, Англия) 1:3 (0:3):

  • Гию 14 (0:1),
  • Гию 19 (0:2),
  • Вейга 39 (0:3),
  • Томасов 45 (1:3).

20 декабря "Астана" на выезде встретится с кипрским АПОЭЛом.

Ранее в связи с ажиотажем полиция предупредила о возможных мошенничествах с продажей билетов

12 декабря в 20:30 стартовал матч "Астана" – "Челси".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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