"Астана" уступила "Челси" в домашнем матче
Фото: Instagram/chelseafc
Футбольный клуб "Астана" в Алматы сыграл с лондонским "Челси" в матче общего этапа Лиги Конференций, сообщает Zakon.kz.
Гости имели подавляющее преимущество и еще до перерыва Марк Гию оформил дубль, а затем отличился Ренату Вейга, Марин Томасов дальним от штанги сократил разрыв. Во второй половине англичане создали еще ряд моментов, но счет остался прежним.
"Астана" (Астана, Казахстан) – "Челси" (Лондон, Англия) 1:3 (0:3):
- Гию 14 (0:1),
- Гию 19 (0:2),
- Вейга 39 (0:3),
- Томасов 45 (1:3).
20 декабря "Астана" на выезде встретится с кипрским АПОЭЛом.
Ранее в связи с ажиотажем полиция предупредила о возможных мошенничествах с продажей билетов.
12 декабря в 20:30 стартовал матч "Астана" – "Челси".
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