"Астана" уступила "Челси" в домашнем матче

Футбольный клуб "Астана" в Алматы сыграл с лондонским "Челси" в матче общего этапа Лиги Конференций, сообщает Zakon.kz.

Гости имели подавляющее преимущество и еще до перерыва Марк Гию оформил дубль, а затем отличился Ренату Вейга, Марин Томасов дальним от штанги сократил разрыв. Во второй половине англичане создали еще ряд моментов, но счет остался прежним.

"Астана" (Астана, Казахстан) – "Челси" (Лондон, Англия) 1:3 (0:3):

Гию 14 (0:1),

Гию 19 (0:2),

Вейга 39 (0:3),

Томасов 45 (1:3).

20 декабря "Астана" на выезде встретится с кипрским АПОЭЛом.



Ранее в связи с ажиотажем полиция предупредила о возможных мошенничествах с продажей билетов.

12 декабря в 20:30 стартовал матч "Астана" – "Челси".

