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Спорт

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Викторию Пльзень" в матче Лиги Европы

Лига Европы, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 00:47 Фото: Instagram/fcviktoria_official
Завершился матч шестого тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретились чешская "Виктория Пльзень" и английский "Манчестер Юнайтед". Игра проходила на стадионе "Дусан Арена" (Пльзень). Матч закончился со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщает Zakon.kz.

В начале второго тайма счет в матче открыл нападающий "Виктории Пльзень" Матей Выдра. На 62-й минуте форвард "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд восстановил равновесие. На 88-й минуте Хойлунд забил победный мяч гостей.

В минувшем туре общего этапа Лиги Европы "Виктория Пльзень" победила киевское "Динамо" со счетом 2:1. В свою очередь, английский клуб выиграл у "Будё-Глимт" со счетом 3:2.

В матче седьмого тура соревнования "Виктория Пльзень" встретится с "Андерлехтом" (23 января), а "Манчестер Юнайтед" – с "Рейнджерс" (23 января).

Ранее футбольный клуб "Астана" в Алматы сыграл с лондонским "Челси" в матче общего этапа Лиги Конференций.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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