Капитан сборной Казахстана по боксу не смог выйти в финал Азиады

Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов потерпел поражение в полуфинале Азиатских игр в Ханчжоу (Китай) и не сможет побороться за медаль высшей пробы, сообщает Zakon.kz.

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За выход в финал в весовой категории до 71 кг уроженец Жамбылской области встречался с японцем Севонретцем Окадзавой. Поединок получился близким и конкурентным, в ходе которого итоговую победу раздельным решением судей со счетом 3:2 одержал Окадзава. Тем самым Шымбергенов завершил нынешнюю Азиаду с бронзовой медалью.

Немного позже на ринг в Ханчжоу поднимется еще один казахстанский боксер-тяжеловес Камшыбек Кункабаев, его соперником станет представитель Индии Нарендер.

К данному часу у сборной Казахстана на Азиаде 45 медалей: пять золотых, 10 серебряных и 30 бронзовых.