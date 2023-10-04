Скандальный бой на Азиаде: песню посвятили боксеру Шымбергенову

Накануне в полуфинале Азиатских игр в Ханчжоу капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов потерпел спорное поражение от японца Севонретца Окадзава. Скандальный бой вызвал бурю возмущений со стороны казахстанцев, которые в поддержку боксера записали песню, сообщает Zakon.kz.

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Видео с песней, посвященной Асланбеку Шымбергенову, опубликовала Казахстанская федерация бокса в Instagram.

Перевод начала песни с казахского языка:

Всевышний дал нам сына с честью,

И эта честь не позволяла ему вернуться с пустыми руками,

Он не опускает честь страны.

Асланбек Шымбергенов, ты – настоящий мужчина.

Наш батыр – это счастье нашего народа!

Наш батыр, сейчас твое время прославлять!

Он кулаками выбьет себе победу,

Несмотря на "кривых" судей!

Из описания ролика следует, что для Казахстанской федерации бокса Асланбек Шымбергенов, несмотря на "бронзу" Азиады-2022, все равно является чемпионом.

"По приезду в Казахстан Асланбека ждет подарок – автомобиль от руководителя КФБ! Асланбек Шымбергенов – настоящий батыр Қазақ елі", – говорится в сообщении КФБ.

3 октября 2023 года казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов потерпел поражение в полуфинале Азиатских игр в Ханчжоу (Китай) и не смог побороться за медаль высшей пробы. За выход в финал в весовой категории до 71 кг уроженец Жамбылской области встречался с японцем Севонретцем Окадзавой. Поединок получился близким и конкурентным, в ходе которого итоговую победу раздельным решением судей со счетом 3:2 одержал Окадзава. Тем самым Шымбергенов завершил нынешнюю Азиаду с бронзовой медалью.

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Но после данного боя в Казахстанской федерации бокса выразили недовольство решением судей. Глава КФБ подчеркнул, что Асланбек Шымбергенов на протяжении всего боя доминировал над Севонретцем Окадзавой из Японии, "шел в острые атаки, быстрее бил и чаще попадал, но руку подняли сопернику Шымбергенова". В связи с этим Казахстанская федерация бокса официально высказала свои претензии судейству Международного олимпийского комитета (МОК) на Азиаде-2022.

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Позднее капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов в соцсетях обратился к болельщикам, которых поблагодарил за поддержку. Подробнее можете узнать по ссылке выше.