Азиада-2022: расписание выступлений казахстанцев на 5 октября

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В 12-й день Игр в Ханчжоу казахстанцы выступят в 14 видах спорта, сообщает Zakon.kz.

Мастера греко-римского стиля продолжат добывать награды в спортивной борьбе. Казахстанские гонщики в групповой гонке попытаются завоевать второе золото на Азиаде. Казахстанские гандболистки сразятся за бронзу с Китаем. Завершится программа легкой атлетики. Начнется гребной слалом, карате, джиу-джитсу. Два финала ждет нас в боксе, сообщает Prosports.kz. Легкая атлетика

5:00. Марафон. Мужчины Шедрак Коеч 5:10. Марафон. Женщины Жанна Мамажанова Карате 6:30. Стартовые раунды Нурканат Ажиканов (75 кг), Лаура Аликул (68 кг) Спортивное скалолазание 7:00. Боулдеринг. Квалификация. Мужчины Артем Девятериков, Алексей Панфилов 7:00. Боулдеринг. Команды. Квалификация. Женщины Виктория Адаменко, Маргарита Агамбаева 11:50. Сложность. Квалификация. Мужчины Артем Девятериков, Алексей Панфилов 11:50. Сложность. Команды. Квалификация. Женщины Виктория Адаменко, Маргарита Агамбаева Джиу-джитсу 7:00. Стартовые раунды 13:00. Финалы Асемхан Исаханова (48 кг), Назгуль Рахаева (48 кг), Мансур Хабибулла (62 кг), Дархан Нортаев (62 кг), Нуржан Батырбеков (69 кг), Алдияр Серик (69 кг) Стрельба из лука Блочный. Четвертьфинал. Команды. Женщины 7:05. Казахстан – Индонезия Блочный. Четвертьфинал. Команды. Мужчины 12:20. Казахстан – Тайбэй Гребной слалом 7:30. Каноэ. Мужчины. Первый заезд 8:04. Байдарка. Женщины. Первый заезд 8:28. Каноэ. Женщины. Первый заезд 8:48. Байдарка. Мужчины. Первый заезд 13:00. Каноэ. Мужчины. Второй заезд 13:22. Байдарка. Женщины. Второй заезд 13:38. Каноэ. Женщины. Второй заезд 13:52. Байдарка. Мужчины. Второй заезд Анастасия Ананьева, Екатерина Таранцева, Александр Коробов, Александр Куликов, Имангали Мамбетов, Куанын Еренгаипов Велоспорт 8:00. Групповая гонка. Мужчины Алексей Луценко, Евгений Федоров, Дмитрий Груздев, Глеб Брусенский Греко-римская борьба 8:00. Стартовые раунды 15:00. Финалы Ислам Умаев (97 кг), Алимхан Сыздыков (130 кг) Женская борьба 8:00. Стартовые раунды 15:00. Финалы Светлана Анкичева (50 кг), Марина Седнева (53 кг), Эмма Тисина (57 кг) Гандбол Матч за 3 место. Женщины 11:00. Казахстан - Китай Волейбол Групповой этап. Женщины 12:30. Казахстан – Тайбэй Шахматы 13:00. Командный турнир. Шестой раунд. Мужчины Казахстан – Гонконг 13:00. Командный турнир. Шестой раунд. Мужчины Казахстан – Индия Бокс Финал. Женщины 17:00. Карина Ибрагимова (57 кг) - Ти Лин (Тайбэй) Финал. Мужчины 19:15. Камшыбек Кункабаев (+92) – Баходир Джалолов (Узбекистан) Тяжелая атлетика 8:00. Мужчины. Группа В Сергей Петрович (96 кг) 13:00. Мужчины. Группа А Асылжай Бектай (96 кг) 17:00. Женщины. Группа А Айша Омарова, Арай Нурлыбекова (76 кг) Читайте также Нуржан Батырбеков принес седьмое "золото" Казахстану на Азиаде Как выглядит медальная таблица Азиады после шестого "золота" сборной Казахстана Первый женский чемпионат мира по футзалу проведут в 2025 году

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