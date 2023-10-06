Азиада-2022: расписание выступлений казахстанцев на 6 октября
Мастера вольного стиля начинают борьбу. Ждем сенсаций, как на чемпионате мира. Мужская сборная Казахстана по водному поло по-прежнему претендует на победу. Первое появление на Азиаде будет у наших художниц и синхронисток. Продолжатся схватки у каратистов и джитсеров, сообщает Prosports.kz.
Плавание на открытой воде
6:30. 10 км. Женщины
Диана Тасжанова, Мария Федотова
Карате
6:30. Стартовые раунды
Кайсар Алпысбай (60 кг), Асель Канай (61 кг)
Спортивное скалолазание
7:00. Боулдеринг. Полуфинал. Мужчины
Артем Девятериков, Алексей Панфилов
11:20. Сложность. Полуфинал. Мужчины
Артем Девятериков, Алексей Панфилов
Джиу-джитсу
7:00. Стартовые раунды
13:00. Финалы
Кристина Журабекова (52 кг), Олжас Нуртаканов (77 кг), Адлан Мадаев (77 кг), Айгерим Куаткызы (52 кг), Айдана Сабитова (57 кг), Галина Дуванова (57 кг)
Гребной слалом
7:00. Каноэ. Мужчины. Полуфинал
Александр Куликов, Куаныш Еренгаипов
7:46. Байдарка. Женщины. Полуфинал
Екатерина Таранцева
Женская борьба
8:00. Стартовые раунды
15:00. Финалы
Жамиля Бакбергенова (76 кг), Елена Шалыгина (68 кг), Ирина Кузнецова (62 кг)
Вольная борьба
8:00. Стартовые раунды
15:00. Финалы
Санжар Мухтар (65 кг), Рахат Калжан (57 кг)
Художественная гимнастика
8:00. Квалификация индивидуального многоборья и командный финал. Первая сессия
13:30. Индивидуальное многоборье и командный финал. Вторая сессия
Милана Парфилова, Эрика Жайлауова, Елжана Таниева
Синхронное плавание
12:00. Дуэты. Техническая программа
Арина Пушкина, Ясмин Туякова
17:30. Команды. Акробатическая программа
Болатова, Какутия, Курмангалиева, Макарова, Мясникова, Павлецова, Якимова, Жиенгазы
Брейк-данс
12:30. Предварительный отбор. Мужчины/Женщины
14:15. Круговой раунд батлов на групповой стадии
Даулет Анарбекулы, Амир Закиров, Сайора Алибекова
Волейбол
Матч за 5-8 места. Женщины
12:30. Казахстан – Южная Корея
Шахматы
Командный турнир. Седьмой раунд. Мужчины
13:00. Казахстан – Узбекистан
Командный турнир. Седьмой раунд. Мужчины
13:00. Казахстан – Южная Корея
Водное поло
Полуфинал. Мужчины
18:30. Казахстан - Китай