Азиада-2022: расписание выступлений казахстанцев на 6 октября

В 14-й день Игр в Ханчжоу казахстанцы выступят в 13 видах спорта, сообщает Zakon.kz.

Мастера вольного стиля начинают борьбу. Ждем сенсаций, как на чемпионате мира. Мужская сборная Казахстана по водному поло по-прежнему претендует на победу. Первое появление на Азиаде будет у наших художниц и синхронисток. Продолжатся схватки у каратистов и джитсеров, сообщает Prosports.kz.

Плавание на открытой воде



6:30. 10 км. Женщины

Диана Тасжанова, Мария Федотова

Карате

6:30. Стартовые раунды

Кайсар Алпысбай (60 кг), Асель Канай (61 кг)

Спортивное скалолазание

7:00. Боулдеринг. Полуфинал. Мужчины

Артем Девятериков, Алексей Панфилов

11:20. Сложность. Полуфинал. Мужчины

Артем Девятериков, Алексей Панфилов

Джиу-джитсу

7:00. Стартовые раунды

13:00. Финалы

Кристина Журабекова (52 кг), Олжас Нуртаканов (77 кг), Адлан Мадаев (77 кг), Айгерим Куаткызы (52 кг), Айдана Сабитова (57 кг), Галина Дуванова (57 кг)

Гребной слалом

7:00. Каноэ. Мужчины. Полуфинал

Александр Куликов, Куаныш Еренгаипов

7:46. Байдарка. Женщины. Полуфинал

Екатерина Таранцева

Женская борьба

8:00. Стартовые раунды

15:00. Финалы

Жамиля Бакбергенова (76 кг), Елена Шалыгина (68 кг), Ирина Кузнецова (62 кг)

Вольная борьба

8:00. Стартовые раунды

15:00. Финалы

Санжар Мухтар (65 кг), Рахат Калжан (57 кг)

Художественная гимнастика

8:00. Квалификация индивидуального многоборья и командный финал. Первая сессия

13:30. Индивидуальное многоборье и командный финал. Вторая сессия

Милана Парфилова, Эрика Жайлауова, Елжана Таниева

Синхронное плавание

12:00. Дуэты. Техническая программа

Арина Пушкина, Ясмин Туякова

17:30. Команды. Акробатическая программа

Болатова, Какутия, Курмангалиева, Макарова, Мясникова, Павлецова, Якимова, Жиенгазы

Брейк-данс

12:30. Предварительный отбор. Мужчины/Женщины

14:15. Круговой раунд батлов на групповой стадии

Даулет Анарбекулы, Амир Закиров, Сайора Алибекова

Волейбол

Матч за 5-8 места. Женщины

12:30. Казахстан – Южная Корея

Шахматы

Командный турнир. Седьмой раунд. Мужчины

13:00. Казахстан – Узбекистан

Командный турнир. Седьмой раунд. Мужчины

13:00. Казахстан – Южная Корея

Водное поло

Полуфинал. Мужчины

18:30. Казахстан - Китай