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Лига чемпионов: результаты второго игрового дня

футболисты Фото: Instagram/championsleague
4 октября прошли восемь игр в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов-2023/2024, сообщает Zakon.kz.

Все результаты игрового дня и текущая турнирная таблица

Группа Е

"Атлетико" Мадрид (Испания) — "Фейеноорд" (Нидерланды) — 3:2;

"Селтик" (Шотландия) — "Лацио" (Италия) — 1:2.

Группа F

"Ньюкасл" (Англия) — "ПСЖ" (Франция) — 4:1;

"Боруссия" Дортмунд (Германия) — "Милан" (Италия) — 0:0.

Группа G

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:3;

"Црвена Звезда" (Сербия) — "Янг Бойз" (Швейцария) — 2:2.

Группа Н

"Антверпен" (Бельгия) — "Шахтёр" (Украина) — 2:3;

"Порту" (Португалия) — "Барселона" (Испания) — 0:1.

По данным сайта UEFA, в данный момент свои группы в сетке возглавляют "Атлетико" Мадрид, "Ньюкасл", "Манчестер Сити" и "Барселона".

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