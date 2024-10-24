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Стали известны итоги второго игрового дня Лиги чемпионов

Стали извесмтны итоги второго игрового дня Лиги чемпионов , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 07:19 Фото: Depositphotos
Стали известны результаты второго игрового дня третьего тура Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Разгромные победы одержали испанская "Барселона" и английский "Манчестер Сити". Каталонцы обыграли мюнхенскую "Баварию" со счетом 4:1.

"Сити" буквальным образом разнес пражскую "Спарту" со счетом 5:0.

Обыграть соперника в своих матчах удалось французскому "Лиллю", нидерландскому "Фейеноорду", хорватскому "Динамо Загреб", английскому "Ливерпулю" и итальянскому "Интеру".

"Лилль" совершил очередную сенсацию, обыграв испанский "Атлетико" со счетом 3:1. "Фейеноорд" обогнал португальскую "Бенфику" со счетом 3:1, "Динамо Загреб" переиграло австрийский "Зальцбург" – 2:0.

Две минимальных победы со счетом 1:0 завоевали "Ливерпуль" над немецким "Лейпцигом" и "Интер" над швейцарским "Янг Бойз".

Еще две встречи завершились вничью. Французский "Брест" разделил очки с немецким "Байером" – 1:1, а итальянская "Аталанта" с шотландским "Селтиком" – 0:0.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, оказался сильнее дортмундской "Боруссии" – 2:0.

Ранее наставники "Реала" и "Боруссии" оценили битву на "Сантьяго Бернабеу".

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