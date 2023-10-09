В Алматы встретили победителей и призеров Азиатских игр

Громкими аплодисментами, в торжественной обстановке, встретили чемпионов Азиатских игр по джиу-джитсу, художественной гимнастике, водному поло, шахматам и женской борьбе в аэропорту Алматы. Соревнования проходили в китайском городе Ханджоу, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана была представлена 525 спортсменами, соревнующимися в 30 различных дисциплинах. Четыре атлета смогли получить лицензии на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Квотами обеспечили себя пятиборцы Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин, а также боксеры Камшыбек Кункабаев и Карина Ибрагимова.

Фото: zakon.kz

Последними видами спорта, в которых участвовали наши спортсмены, были каратэ и артистическое плавание. В заключительный день соревнований казахстанские атлеты завоевали серебряные и бронзовые медали.

Фото: zakon.kz

Сборную Казахстана встречали с энтузиазмом воспитанники спортивных секций, тренеры и родные. Они вынуждены были подождать своих героев более часа из–за задержки рейса.

Фото: zakon.kz

Сборная Казахстана заняла 11–е место в медальном табеле. В нашей копилке 10 золотых, 22 серебряных и 48 бронзовых медалей. Узбекистан занял пятое место на Азиаде.

Фото: zakon.kz

Вместе с тем, Азиада пролила свет на текущее состояние казахстанского спорта, приходится принять тот факт, что в таких традиционных для нас боевых искусствах, как бокс, борьба, карате и дзюдо, мы заметно уступаем конкурентам на мировой арене. Однако тренеры высоко оценивают работу своих подопечных, подчеркивая, что опыт и усердие были важнее результатов.



"Думаю, все спортсмены Казахстана выступили очень достойно. К примеру, в таком виде спорта, как шахматы сложно интересоваться с Китаем. Мы подчеркнули много опыта. Будем работать над ошибками", – рассказала Гульмира Даулетова, исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат.

Фото: zakon.kz

Сами спортсмены считают, что они достойно представили Казахстан на Азиатских играх.

"Думаю в целом мы не плохо выступили. Да, были некоторые недочеты. Кто–то не доработал. Но в общем результат не плохой. На достигнутом не остановимся. Будем стремиться к лучшим показателям", – поделилась чемпионка Азиады по тайскому боксу Милана Койченко.





Фото: zakon.kz

Чемпионы Азиады будут вознаграждены денежной премией в размере 10 тысячи долларов США, серебряные призеры получат по 5 тысяч долларов, а бронзовые – 3 тысячи долларов. Тренеры также будут вознаграждены суммой в 5 тысяч, 3 тысячи и 2 тысячи долларов соответственно. Кроме того, индивидуальные выплаты предусмотрены для спортсменов, участвовавших в командных соревнованиях.