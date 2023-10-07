Очередную "бронзу" на Азиатских играх завоевал Казахстан по джиу-джитсу
Фото: министерство туризма и спорта РК
Мариан Урдабаева завоевала "бронзу" по джиу-джитсу на Азиатских играх, сообщает Zakon.kz.
За третье место в весовой категории 63 кг Урдабаева поборолась с другой казахстанкой Ажар Салыковой и одержала победу со счетом 7:0.
В копилке Казахстана к этому часу – 70 медалей (9 золотых, 19 серебряных и 42 бронзовых).
Также сегодня, 7 октября, Анастасия Ананьева завоевала серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу в гребном слаломе.
В последний день Азиатских игр у сборной Казахстана есть надежда на десятое "золото" – спортсмен сборной Казахстана по карате Данияр Юлдашев вышел в финал соревнований.
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