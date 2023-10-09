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В США установлен новый мировой рекорд в марафоне

Марафон Новый мировой рекорд Фото: Instagram/worldathletics
Легкоатлет из Кении Келвин Киптум стал автором нового мирового рекорда, который он показал на Чикагском марафоне (США). 23-летний бегун преодолел дистанцию 42 км и 195 метров за 2 часа 35 секунд, сообщает Zakon.kz.

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Прежний мировой рекорд, который датируется 25 сентября 2022 года, был показан на Берлинском марафоне. Тогда лучшие цифры на планете продемонстрировал другой кенийский стайер, двукратный олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге. Год назад он пробежал за 2 часа 1 минуту и 9 секунд. Теперь Келвин Киптум вошел в историю, как первый человек, который сумел достигнуть марафонского финиша быстрее, чем за 2 часа и 1 минуту.

У женщин в Чикаго отличилась голландка Сифан Хассан. Двукратная олимпийская чемпионка Токио-2020 (5000 и 10 000 м) установила в США рекорд Европы в марафоне – 2:13:44. Хассан улучшила достижение Полы Рэдклифф (2:15:25), показанное 13 апреля 2003 года в Лондоне.


Чикагский марафон проходит ежегодно, в этот раз был 45-м по счету. Данные состязания входят в серию шести самых престижных марафонов World Marathon Majors и имеют платиновый статус. Стоит отметить, что не каждый спортсмен может принять участие здесь. При лимите участников 45000 человек, желающих намного больше.

Чтобы войти в число избранных, необходимо за последние 10 лет финишировать здесь минимум пять раз, либо выполнить квалификационный норматив, или участвовать в благотворительных программах. Для остальных проводится лотерея.

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