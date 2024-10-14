Установлен новый мировой рекорд в женском марафоне
Прежний рекорд, который равнялся 2 часам 11 минутам и 52 секундам, принадлежал Тигист Ассефе (Эфиопия) и был показан на Берлинском марафоне в сентябре прошлого года.
Чепнгетич улучшила мировой рекорд почти на две минуты.
Следом за ней до финиша прибежали Сутуме Кебеде (Эфиопия) и Ирин Чептаи (Кения).
"Я чувствую себя прекрасно. Очень горжусь собой и тем, что добилась победы и установила мировой рекорд. Моя мечта сбылась, много тренировалась, думая о мировом рекорде. Очень благодарна всем, кто мне помогал".Рут Чепнгетич
Рут Чепнгетич, которая является чемпионкой мира 2019 года, выиграла Чикагский марафон в третий раз в своей карьере.
Марафон в Чикаго проводится с 1977 года и входит в серию World Marathon Majors, куда входят также забеги в Токио, Бостоне, Лондоне, Берлине и Нью-Йорке. Дистанция марафона составляет 42 километра 195 метров.
В этом году соревнования по улицам Чикаго были посвящены памяти рекордсмена Келвина Киптума, который трагически погиб в ДТП зимой 2024 года.