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Казахстан занял второе общекомандное место на молодежном ЧМ-2023 по самбо

Самбо Призеры ЧМ-2023 Фото: Instagram/drs_kz
С 6 по 8 октября в Бишкеке (Кыргызстан) состоялось молодежное первенство мира 2023 года по самбо, где представители Казахстана удостоились второй позиции в командном зачете, завоевав в общей сложности 22 медали, сообщает Zakon.kz.

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В копилке молодых казахстанских самбистов четыре золотые, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей, передает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS). Мировые состязания прошли в 37-ми весовых категориях по спортивному и боевому самбо. По итогам трех дней соревнований были определены победители и призеры среди юношей и юниоров, а также у девушек.

Самбо Призеры ЧМ-2023

Фото: Instagram/drs_kz

Гимн Казахстана звучал в Бишкеке четыре раза, в честь наших чемпионов в лице Нуржана Тумирзаева (53 кг), Султана Жарылкапбаева (98 кг), Кырана Айтбека (88 кг) и Сардара Абдисаматулы (+98 кг).

Самбо Призеры ЧМ-2023

Фото: Instagram/drs_kz

На второе место пьедестала почета поднялись казахстанцы: Нурила Асанкызы (+80 кг), Максат Бахытов (71 кг), Нурсултан Абдыгул (64 кг), Алира Шегелекова (50 кг), Серик Абдимажит (79 кг) и Серик Шадияр (64 кг).

Самбо Девушки Призеры-2023

Фото: Instagram/drs_kz

Бронзовые награды на родину привезут наши самбисты: Адилет Ахметгали (71 кг), Аяжан Мухтаргали (54 кг), Тамирлан Кабдрахманов (79 кг), Динмухамбет Динисламов (+98 кг), Коркем Бахытбек (+80 кг), Шынар Абитова (80 кг), Алмаз Темирбай (98 кг), Сагира Адиль (65 кг), Карина Когай (54 кг), Акбота Кыдыргали (72 кг), Нурсултан Жубаткан (64 кг) и Асемай Рустемова (65 кг).

Лидерами мирового первенства по самбо 2023 года стали законодатели мод в этом виде спорта молодые спортсмены из России, призовую тройку замкнули представители Узбекистана.

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