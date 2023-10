Роналду рассказал, когда хочет уйти из футбола

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

По информации Евро-Футбол.Ру, действующий контракт звёздного португальского футболиста с саудовским клубом рассчитан до конца сезона 2024/2025. Криштиану хочет быть игроком саудовского клуба в период проведения следующего чемпионата мира.

После мундиаля 2026 года Роналду планирует отработать контракт с "Аль-Насром" и уйти из футбола.

Чемпионат мира в 2026 году примут три страны – США, Мексика и Канада.

Ранее Роналду объявили лучшим игроком сентября в Суперлиге Саудовской Аравии.

🚨 BREAKING:



Cristiano Ronaldo informed the management of Al Nassr before traveling to the Portuguese national team camp that he wants to renew his contract until the beginning of 2027.



Cristiano wants to play the 2026 World Cup while he is a player for Al Nassr and then he… pic.twitter.com/J8LhhfwPMM