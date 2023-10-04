Роналду второй месяц подряд признали лучшим игроком Саудовской Аравии

Капитана футбольного клуба "Аль-Наср", звездного португальца Криштиану Роналду объявили лучшим игроком сентября в Суперлиге Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

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38-летний футболист забивал мячи в каждом из четырех матчей местного чемпионата в сентябре. На счету форварда "Аль-Насра" пять голов и три результативные передачи. Сейчас он единолично возглавляет снайперскую гонку первенства Саудовской Аравии, в его активе 10 мячей.



The RSL top scorer with 🔟 goals 🔝@Cristiano is your September Player of the Month 🏆#yallaRSL | @Roshnksa pic.twitter.com/DdXd0AB6IQ — Roshn Saudi League (@SPL_EN) October 3, 2023

Роналду получает эту награду второй раз подряд, В августе ему также не было равных, тогда он отметился пятью голами и двумя ассистами.

Между тем Роналду за 10 месяцев выступлений за "Аль-Наср" забил уже 31-й гол. Последний мяч он отправил в ворота таджикского "Истиклола" в матче Лиги чемпионов Азии, гол стал дебютным для него в этом турнире. Португалец оформил гол в третьем матче подряд, а в пяти последних играх во всех турнирах у него на счету пять забитых мячей.

С января 2023 года Роналду провел 35 матчей за саудитов, в его активе 31 гол и восемь результативных передач.