Роналду второй месяц подряд признали лучшим игроком Саудовской Аравии

38-летний футболист забивал мячи в каждом из четырех матчей местного чемпионата в сентябре. На счету форварда "Аль-Насра" пять голов и три результативные передачи. Сейчас он единолично возглавляет снайперскую гонку первенства Саудовской Аравии, в его активе 10 мячей.



The RSL top scorer with 🔟 goals 🔝@Cristiano is your September Player of the Month 🏆#yallaRSL | @Roshnksa pic.twitter.com/DdXd0AB6IQ