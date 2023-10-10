Непростой выезд для "Ак Барса" и важнейшее сражение для "Салавата Юлаева"

Olimpbet предлагает аналитику к матчам среды в КХЛ. "Адмирал" во Владивостоке примет гостей из Казани, а в Уфе встретятся местный "Салават Юлаев" и "Автомобилист" из Екатеринбурга.

"Адмирал" (Владивосток) – "Ак Барс" (Казань). 10 октября, 15:30 (время Астаны)

Для полуфиналиста Востока минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги новый регулярный чемпионат складывается пока не лучшим образом. "Адмирал" сейчас находится за пределами зоны плей-офф, набрав всего 12 очков в 15-ти проведенных матчах.

Что касается ближайшего соперника "моряков", то "Ак Барс", уже успевший стать обладателем Кубка Открытия, привычно находится в верхней части турнирной таблицы конференции, по потерянным баллам деля лидерство с магнитогорским "Металлургом".

Казанцы априори выглядят фаворитами встречи с "Адмиралом", однако не стоит забывать, насколько трудно дается выезд на Дальний Восток любой команде лиги. К тому же "моряки" уже продемонстрировали, что могут достойно противостоять "барсам". Полуфинал Кубка Гагарина-2023 это подтвердил.

Однако эксперты Olimpbet считают, что у клуба из столицы Татарстана прекрасные шансы увезти два очка из Владивостока: Победитель матча: "Адмирал" – 2.45, "Ак Барс" – 1.55. Сама же игра на "Фетисов Арене" ожидается не особо результативной: Тот (4.5) М – 1.68, Б – 2.17.

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Фото: Olimpbet

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Автомобилист" (Екатеринбург). 10 октября, 20:00

В начале "регулярки" клуб из Екатеринбурга смотрится намного увереннее своего ближайшего соперника. "Автомобилист" ожидаемо расположился в лидирующей группе коллективов Восточной конференции, тогда как "Салават Юлаев" то покидает зону плей-офф, то возвращается в нее. А в случае поражения от уральцев уфимцы снова могут оказаться за пределами кубковой восьмерки.

Матч с "Автомобилистом" очень важен для главного тренера "юлаевцев" Виктора Козлова. Клубное руководство не особо довольно его работой, и если СЮ во второй раз за сезон проиграет екатеринбуржцам на родном льду, Виктор Николаевич запросто может быть уволен со своего поста.

Аналитики Olimpbet не видят явного фаворита в предстоящей встрече, отдавая совсем мизерное предпочтение хозяевам: Победитель матча: "Салават Юлаев" – 1.89, "Автомобилист" – 1.9. Вероятность овертайма оценивается самым надежным букмекером Казахстан коэффициентом 1.27.

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