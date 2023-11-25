Сражение лидеров Запада и Востока в Магнитогорске, встреча старых знакомых в Уфе

Olimpbet предлагает аналитику к самым интересным матчам субботы в КХЛ. 25 ноября в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги "Металлург" и "Спартак" из Москвы сойдутся в Магнитогорске, а в Уфе "Салават Юлаев" примет челябинский "Трактор".

"Металлург" (Магнитогорск) – "Спартак" (Москва). 25 ноября, 17:30 (время Астаны)



Встречаются лидеры конференций, занимающие две верхние строчки сводной таблицы Континентальной хоккейной лиги. Причем только в минувший четверг они поменялись местами: "Спартак", проиграв в Санкт-Петербурге СКА 2:3, потерпел второе поражение подряд, чем не преминул воспользоваться "Металлург", победная серия которого в сезоне достигла уже девятиматчевой отметки.

Будет ли у "магнитки" юбилей в виде десятого кряду выигрыша? Если опираться на общую статистику взаимоотношений москвичей и магнитогорцев, то она очень сильно не в пользу "Спартака". Однако в трех последних очных встречах "красно-белые" взяли у "сталеваров" пять очков из шести – одержали две победы и один раз уступили в овертайме.

В сезоне-2023/24 это будет первая дуэль "Металлурга" со "Спартаком", и в ней эксперты Olimpbet отдают весьма существенное предпочтение хозяевам. Победитель матча: "Металлург" – 1.68, "Спартак" – 2.17. А вероятность овертайма самый популярный букмекер Казахстана оценивает кэфом 4.09.

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Фото: Olimpbet

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Трактор" (Челябинск). 25 ноября, 17:30

Начиная с четвертого ноября, "Салават Юлаев" строго чередует победы с поражениями. На этом отрезке уфимцы пять раз выиграли и четырежды уступили, причем все эти матчи завершались в основное время.

Движение "Трактора" по дистанции "регулярки" в последнее время также приобрело интересную закономерность: две неудачных игры, затем столько же побед, а потом снова пара поражений.

Если опираться на динамику выступления этих соперников, то, по идее, "юлаевцам" настал черед проиграть, а "трактористам", напротив, отпраздновать успех. Но дело в том, что клубы из Уфы и Челябинска уже трижды встречались друг с другом в текущей "регулярке", и всякий раз верх брал "Салават".

Аналитики Olimpbet склонны полагать, что команды из столицы Башкортостана и в четвертом матче сезона-2023/24 окажется сильнее челябинского коллектива. Победитель матча: "Салават Юлаев" – 1.79, "Трактор" – 2.02. При этом букмекер № 1 в Казахстане практически не сомневается, что в уфимской игре будет заброшено не менее четырех шайб: Тотал (3.5) бол – 1.33.

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