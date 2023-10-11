Серьезная проверка для нового рулевого "Барыса" и московское дерби

Olimpbet предлагает аналитику к самым интересным матчам четверга в КХЛ.

11 октября в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги "Барыс" примет московское "Динамо", а в самой столице России пройдет матч "Спартак" - ЦСКА.

"Барыс" (Астана) – "Динамо" (Москва). 11 октября, 19:30 (время Астаны)

С приходом нового главного тренера клуб из столицы Казахстана сразу же прервал пятиматчевую серию поражений в "регулярке" и обыграл "Трактор" со счетом 2:1. Но что это было? Разовый всплеск эмоций в связи со сменой рулевого? Или же Галым Мамбеталиев смог найти секретный подход к хоккеистам "Барыса", чего не удавалось сделать Скабелке?

Во многом ответ на этот вопрос даст следующая игра астанчан, против московского "Динамо" – соперника куда более грозного, чем команда из Челябинска. И, к слову, – очень неудобного для "Барыса".

"Бело-голубые", идущие в группе лидеров Западной конференции КХЛ, выиграли у казахстанцев пять последних очных дуэлей, а из десяти предыдущих встреч между этими противниками лишь одна осталась за "Барысом".

Правда, нельзя не отметить того факта, что "динамовцам" с "барсами" для выявления сильнейшего зачастую не хватает основного времени матча, и их спор нередко перетекает в овертайм, а то и в серию буллитов.

И на этот раз эксперты Olimpbet видят в москвичах заведомых фаворитов противостояния в Астане: Победитель матча: "Барыс" – 2.69, "Динамо" (Москва) – 1.46. А вероятность дополнительного времени самым надежным букмекером Казахстана оценивается кэфом 4.2.

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Фото: Olimpbet

"Спартак" (Москва) – ЦСКА (Москва). 11 октября, 22:30

Совсем недавно между собой рубились футбольные клубы с такими же названиями. Сильнейшего выявить тогда не удалось – ничья 2:2. Теперь же настал черед встретиться хоккейным командам "Спартака" и ЦСКА, а вот в их споре победитель определится обязательно.

Довольно непривычно видеть "красно-белых" в турнирной таблице выше "армейцев". Последние балансируют на грани зоны плей-офф, и в случае поражения от земляков запросто могут вылететь из кубковой восьмерки Запада. "Спартак" же идет среди лидеров конференции, и останется там, даже если проиграет московским соседям.

Между тем, ЦСКА был сильнее "спартаковцев" в четырех из пяти последних матчей, прошедших в рамках Континентальной хоккейной лиги. В том числе, "красно-синие" одержали победу над "красно-белыми" уже в текущей "регулярке", первое дерби сезона завершилось в пользу "армейцев" в овертайме – 3:2 (ОТ).

Вот и сейчас аналитики из Olimpbet полагают, что у команды Сергея Федорова шансов на благоприятный исход больше, чем у коллектива Алексея Жамнова. Победитель матча: "Спартак" – 2.14, ЦСКА – 1.7. При этом эксперты сходятся во мнении, что шайб в дерби будет заброшено не меньше пяти: Тотал (4.5) бол – 1.6.

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