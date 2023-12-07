"Барыс" едет к неудобному сопернику, а ярославские болельщики в ожидании волжского дерби

"Сибирь" (Новосибирск) – "Барыс" (Астана). 7 декабря, 18:30 (время Астаны)





После двух подряд ярких побед (над "Металлургом" 5:2 и "Северсталью" 3:2 ОТ) "Барыс" вчистую проиграл "Авангарду" и снова опустился на грешную землю, вернее – на самое дно турнирной таблицы. По потерянным очкам клуб из Астаны делит последнее место во всей лиге с аутсайдером Западной конференции "Витязем".





У "Сибири" турнирное положение значительно лучше, чем у "барсов" – они входят в зону плей-офф, занимая на Востоке восьмую позицию. Правда, снизу "снеговиков" активно подпирают "Амур" с "Нефтехимиком", и если новосибирцы продолжат свою серию из поражений в "регулярке", которая насчитывает уже четыре матча, в самое ближайшее время они запросто могут выпасть из заветного числа команд, которые весной будут бороться за Кубок Гагарина.





А тут еще и подоспела новость о том, что Дэвид Немировски отправлен в отставку с поста главного тренера клуба из Новосибирска, что вряд ли добавит его хоккеистам положительных эмоций.

И все равно у "снеговиков" очень неплохие перспективы прервать затянувшуюся полосу неудач, ведь впереди их ждет встреча с одним из самых удобных соперников во всей лиге. "Сибирь" выиграла у "Барыса" все шесть предыдущих матчей, причем четыре из них – уже по ходу сезона-2023/24.





Эксперты Olimpbet практически не сомневаются в том, что сибиряки в седьмой раз подряд возьмут верх над гостями из Астаны. Победитель матча: "Сибирь" – 1.48 , "Барыс" – 2.63. А вероятность дополнительного времени в этом матче самым надежным букмекером Казахстана оценивается кэфом 4.07.



