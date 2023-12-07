"Барыс" едет к неудобному сопернику, а ярославские болельщики в ожидании волжского дерби
Фото: Olimbet
Olimpbet предлагает аналитику к самым интересным матчам четверга в Континентальной хоккейной лиге.
"Сибирь" (Новосибирск) – "Барыс" (Астана). 7 декабря, 18:30 (время Астаны)
После двух подряд ярких побед (над "Металлургом" 5:2 и "Северсталью" 3:2 ОТ) "Барыс" вчистую проиграл "Авангарду" и снова опустился на грешную землю, вернее – на самое дно турнирной таблицы. По потерянным очкам клуб из Астаны делит последнее место во всей лиге с аутсайдером Западной конференции "Витязем".
У "Сибири" турнирное положение значительно лучше, чем у "барсов" – они входят в зону плей-офф, занимая на Востоке восьмую позицию. Правда, снизу "снеговиков" активно подпирают "Амур" с "Нефтехимиком", и если новосибирцы продолжат свою серию из поражений в "регулярке", которая насчитывает уже четыре матча, в самое ближайшее время они запросто могут выпасть из заветного числа команд, которые весной будут бороться за Кубок Гагарина.
А тут еще и подоспела новость о том, что Дэвид Немировски отправлен в отставку с поста главного тренера клуба из Новосибирска, что вряд ли добавит его хоккеистам положительных эмоций.
И все равно у "снеговиков" очень неплохие перспективы прервать затянувшуюся полосу неудач, ведь впереди их ждет встреча с одним из самых удобных соперников во всей лиге. "Сибирь" выиграла у "Барыса" все шесть предыдущих матчей, причем четыре из них – уже по ходу сезона-2023/24.
Эксперты Olimpbet практически не сомневаются в том, что сибиряки в седьмой раз подряд возьмут верх над гостями из Астаны. Победитель матча: "Сибирь" – 1.48, "Барыс" – 2.63. А вероятность дополнительного времени в этом матче самым надежным букмекером Казахстана оценивается кэфом 4.07.
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Фото: Olimbet
"Локомотив" (Ярославль) – "Ак Барс" (Казань). 7 декабря, 22:00
Болельщики "Ак Барса" было обрадовались, что их любимая команда вышла из кризиса, начала побеждать и подниматься вверх по таблице. Но вслед за четырьмя яркими победами в регулярном первенстве последовало болезненное поражение со счетом 1:4 от не хватающей с неба звезд "Северстали".
А впереди у коллектива Зинэтулы Билялетдинова – сложнейший выезд в Ярославль, где ее будет принимать местный "Локомотив", который после двух побед над "Сочи" вышел в потенциальные лидеры Западной конференции.
Битвы между двумя волжскими клубами практически всегда проходят в равной борьбе и редко завершаются с явным преимуществом одной из команд. Чаще всего – с преимуществом в одну, максимум в две шайбы.
В текущей "регулярке" "железнодорожники" с "барсами" еще не встречались, а вот оба матча прошлого сезона как раз принесли победы хозяевам с минимальным перевесом: сначала казанцы выиграли 3:2, затем ярославцы взяли реванш со счетом 2:1.
И на этот раз аналитики Olimpbet отдают предпочтение принимающей стороне. Победитель матча: "Локомотив" – 1.61, "Ак Барс" – 2.31. При этом букмекер № 1 в стране сомневается, что этот матч будет сильно результативным: Тот (4.5) М – 1.69.
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