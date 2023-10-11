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Важнейший матч для сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2024 по футзалу

Важнейший матч для сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2024 по футзалу Фото: Olimpbet
Olimpbet приглашает болельщиков поддержать нашу команду, выиграть призы и предлагает аналитику на предстоящий матч со сборной Азербайджана.

Футзал. ЧМ-2024. Квалификация. Группа А. Казахстан – Азербайджан. 11 октября, 20:00 (время Астаны)

Совсем недавно соперники встречались друг с другом в Баку. Матч третьего тура отборочного цикла завершился волевой победой казахстанцев со счетом 4:2. Этот результат позволил нашей сборной закрепиться на лидирующей позиции в группе А Элитного раунда.

В случае выигрыша на своей территории команда, возглавляемая Кака, досрочно обеспечит себе, как минимум, второе итоговое место в квартете. Это приведет сборную на стыковые матчи, победители которых получат право выступить на ЧМ-2024 в Узбекистане.

Но перед Казахстаном стоит задача квалифицироваться на мировое первенство напрямую, минуя плей-офф. Для этого необходимо занимать первую строчку в своей четверке, а значит надо выигрывать все оставшиеся встречи отбора.

Эксперты Olimpbet полагают, что у хозяев предстоящего сражения гораздо больше шансов на благоприятный исход, чем у гостей, и видят в нашей команде безоговорочного фаворита: П1 – 1.37, Х – 5.69, П2 – 5.69.

Пожелаем сборной Казахстана победы в матче с командой Азербайджана и не забываем, что болельщиков ждет настоящий матчдэй, с массой развлечений и розыгрышем призов от Olimpbet. Алға Қазақстан!

А специально для поклонников казахстанского футбола и футзала самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и прибыльно.

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