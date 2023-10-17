Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Важнейшая битва сборной Казахстана в отборе на Евро-2024

Важнейшая битва сборной Казахстана в отборе на Евро-2024 Фото: Olimpbet
Olimpbet предлагает аналитику к матчу нашей команды с финнами и желает ей победы в Хельсинки.

Квалификация Евро-2024. Восьмой тур. Группа Н. Финляндия – Казахстан. 17 октября, 22:00 (время Астаны)

Во многом решающий матч для обеих сборных. Победитель встречи продолжит борьбу за одну из путевок в финальную часть континентального первенства, тогда как проигравший, скорее всего, лишится всех шансов отобраться на Евро-2024.

Предыдущие матчи обе команды проиграли. Но если поражение казахстанцев 1:3 от датчан сенсацией не стало, то разгром финнов в Словении со счетом 0:3 выглядел весьма неожиданным.

Сейчас Казахстан и Финляндия отстают от лидеров группы Н, Дании и Словении, на четыре очка. Учитывая, что "алой гвардии" в ближайшем туре играть против безнадежных аутсайдеров секстета из Сан-Марино, можно считать, что дежурные три бала у скандинавов в кармане.

Словенцам же предстоит выездная встреча с Северной Ирландией, и вот им как раз победа не гарантирована. Так что у того, кто окажется сильнее по итогам матча Финляндия – Казахстан, вполне вероятно, появится реальная возможность приблизиться к балканцам. Ничья же категорически не устроит ни одну из сторон.

Между тем, "филины" – одни из самых неудобных соперников для наших "ястребов". Еще ни разу в истории их взаимоотношений сборная Казахстана не обыгрывала команду Суоми: ничья в товарищеском матче и пять поражений в официальных встречах при разнице забитых и пропущенных мячей 1:8.

Но ведь любая серия имеет свойство заканчиваться, так почему бы именно сейчас казахстанцам в противостоянии с финнами не сменить черную полосу на белую и впервые их не обыграть?

Впрочем, эксперты Olimpbet считают хозяев предстоящего сражения явными фаворитами: П1 – 1.62, Х – 3.76, П2 – 6.42, ожидая при этом "низовой" матч: Тот (2.5) М – 1.66, Б – 2.23. Не менее весомым видится аналитиками перевес финнов по угловым: П1 – 1.28, Х – 11, П2 – 4.9.

Несмотря на все предстартовые расклады, самый щедрый букмекер Казахстана желает нашей сборной удачи и верит в ее успех в матче с Финляндией!

А специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и прибыльно.

Читайте также

Тренер сборной Финляндии высказался о предстоящем матче с командой Казахстана
Тренер сборной Финляндии: Казахстан всем спутал карты
Футбол Рекорд Месси
Роналду забил 40 голов в 2023 году и повторил рекорд Месси
Магомед Адиев комментарий
Магомед Адиев перед игрой с Финляндией: Мы не собираемся отсиживаться
Анастасия Московчук
Казахстан Финляндия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Документ
Россиянина наказали за двойное гражданство в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления