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Сборная Казахстана по футзалу в шаге от путевки на ЧМ-2024

Футзал Победа Астана Фото: Instagram/kff_team_futsal
11 октября в Астане прошел отборочный матч 4-го тура мирового первенства 2024 года в подгруппе А, где казахстанские футзалисты обыграли команду Азербайджана со счетом 3:2. И тем самым сделали большой шаг на поездку на ЧМ-2024 в Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

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Хозяева арены переиграли гостей второй раз подряд за неделю. Напомним, 6 октября в Баку подопечные Кака были сильнее азербайджанской сборной – 4:2. 

Ответный поединок в Астане сложился непростым для казахстанской дружины, они одержали волевую победу, проигрывая по ходу встречи с разницей в два мяча. Гости первыми удачно реализовали свои моменты, успеха добились Амадеу и Галло. Однако казахстанцы до перерыва сумели сравнять равновесие. Авторами голов стали Лео и Быржан Оразов. А во втором тайме победный мяч оформил Дуглас Жуниор. 


3:2 – Казахстан одерживает четвертую победу кряду в подгруппе А. Набрав 12 очков, казахстанские футзалисты максимально увеличивают свои шансы попадания на мировое первенство будущего года в Ташкенте с первой строчки. Теперь нашей команде достаточно в двух оставшихся матчах не проиграть. 

Сборной Казахстана осталось провести две игры в нынешнем отборочном турнире: на выезде с Румынией и дома с Голландией. 

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