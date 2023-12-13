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Сборные Казахстана и Нидерландов поспорят за путевку на ЧМ-2024 по футзалу

Футзал Матч Голландия Фото: Instagram/kff_team_futsal
14 декабря 2023 года в Астане пройдет отборочный матч 5-го тура мирового первенства 2024 года в подгруппе А, где казахстанская сборная примет команду Нидерландов, сообщает Zakon.kz.

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В этом поединке подопечные бразильского специалиста Кака могут досрочно решить свою задачу, завоевав путевку на ЧМ-2024. Для этого казахстанской сборной нужно не проиграть представителям Голландии, а в идеале – сыграть вничью или обыграть соперника и с первого места выйти из подгруппы. За день до этого поединка своими целями на игру поделился голкипер нашей команды Игита.

Казахстанская дружина свою подготовку к матчу с Нидерландами ведет уже в течение недели на столичном паркете.

К данному часу казахстанские футзалисты набрали 12 очков, единолично лидируют в подгруппе А и имеют прекрасные шансы попасть на мировое первенство будущего года, который пройдет в Ташкенте. Для этого 14 декабря необходимо успешно завершить матч на своем поле с Голландией. После этого команда Рикардо Кака проведет заключительную встречу на выезде – 20 декабря с Румынией.

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Начало поединка со сборной Нидерландов запланировано на 20:30 по времени Астаны.

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