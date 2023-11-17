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Закончился первый тайм матча Казахстан – Сан-Марино

Закончился первый тайм матча Казахстан — Сан-Марино Фото: akorda.kz
В Астане 17 ноября проходит матч отборочного турнира Чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сборная Казахстана принимает команду Сан-Марино. Первый тайм закончился со счетом 1:0 в нашу пользу, сообщает Zakon.kz.

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После первого тайма казахстанцы выигрывают со счетом 1:0. На 19-й минуте гол забил Ислам Чесноков.

Сборная Казахстана вышла на матч с Сан-Марино в таком составе: Шацкий, Каиров, Малый, Марочкин, Быстров, Досмагамбетов, Чесноков, Бейсебеков, Зуев, Оразов, Аймбетов.

За игрой следит на арене Касым-Жомарт Токаев. В этот раз рядом с ним присутствуют Димаш Кудайберген, Дмитрий Баландин и Ольга Рыпакова.

Казахстан и Сан-Марино на европейских полях встречаются уже четвертый раз, и все предыдущие "рандеву" завершались в пользу казахстанцев. Дважды победы были одержаны под руководством Михала Билека и однажды – уже при Магомеде Адиеве (4:0, 3:1, 3:0).

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