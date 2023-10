Алимханулы сделал заявление после победы над Гуальтьери

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

15 октября Жанибек Алимханулы одержал досрочную победу, нокаутом переиграв представителя Германии Винченцо Гуальтьери. Тем самым, казахстанец стал чемпионом мира WBO и IBF в среднем весе.



I can't celebrate until I have all four belts! I need WBC and WBA titles! Let's do it in February! I'm not interested in defending my titles! I need other titles! I will knock out any champion!@wbcmoro @WBABoxing @WBCBoxing @trboxing @CarlMoretti @BobArum pic.twitter.com/GM7R37C35q