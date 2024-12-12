"Рома" разгромила "Брагу" в матче Лиги Европы

Фото: Instagram/sportingclubedebraga

12 декабря завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались "Рома" и "Брага". Игра проходила на стадионе "Олимпико" в Риме. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев, сообщает Zakon.kz,

В начале встречи счет открыл полузащитник римского клуба Лоренцо Пеллегрини. На 47-й минуте защитник Сауд Абдулхамид укрепил преимущество "Ромы". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SC Braga (@sportingclubedebraga) В конце встречи защитник "волков" Марио Эрмосо довел счет до финала. В минувшем туре общего этапа Лиги Европы "Рома" сыграла вничью с "Тоттенхэмом" (2:2). В свою очередь, "Брага" победила "Хоффенхайм" со счетом 3:0. Ранее стало известно, что "Манчестер Юнайтед" обыграл "Викторию Пльзень" в матче Лиги Европы.



Поделиться новостью