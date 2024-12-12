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Спорт

"Рома" разгромила "Брагу" в матче Лиги Европы

Лига Европы, матч, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 02:58 Фото: Instagram/sportingclubedebraga
12 декабря завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались "Рома" и "Брага". Игра проходила на стадионе "Олимпико" в Риме. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев, сообщает Zakon.kz,

В начале встречи счет открыл полузащитник римского клуба Лоренцо Пеллегрини. На 47-й минуте защитник Сауд Абдулхамид укрепил преимущество "Ромы".

В конце встречи защитник "волков" Марио Эрмосо довел счет до финала.

В минувшем туре общего этапа Лиги Европы "Рома" сыграла вничью с "Тоттенхэмом" (2:2). В свою очередь, "Брага" победила "Хоффенхайм" со счетом 3:0.

Ранее стало известно, что "Манчестер Юнайтед" обыграл "Викторию Пльзень" в матче Лиги Европы.

Аксинья Титова
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