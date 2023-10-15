Токаев поздравил Жанибека Алимханулы с исторической победой

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанского профессионального боксера Жанибека Алимханулы с яркой победой в поединке с немецким бойцом Винченцо Гуальтьери за звание чемпиона мира по версии WBO и IBF, сообщает Zakon.kz.

Пост с поздравлением глава государства опубликовал в X (бывший Twitter).

"Поздравляю Жанибека Алимханулы с блистательной победой в объединительном боксерском поединке за звание чемпиона мира по версиям WBO и IBF. Жанибек в очередной раз продемонстрировал всему миру красоту и мощь казахского стиля бокса".

В завершении Токаев пожелал спортсмену новых достижений.

"Ваша победа мотивирует молодых казахстанцев к достижению результатов. Желаю счастья, здоровья и новых спортивных вершин!" – добавил президент.

15 октября в Розенберге (США, штат Техас) завершился бой между чемпионом мира в среднем весе по версии WBO казахстанцем Жанибеком Алимханулы и немецким боксером Винченцо Гуальтьери, владеющим поясом IBF.

Казахстанец нокаутировал своего оппонента в шестом раунде боксерского поединка. По итогу боя 30-летний Алимханулы завоевал пояс IBF. У непобежденного казахстанского боксера теперь 15 побед в профи, 10 из которых – нокаутами.