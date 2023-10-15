Жанибек Алимханулы разгромил немецкого "Босса" и завоевал два чемпионских титула

В Розенберге (США, штат Техас) завершился бой между чемпионом мира в среднем весе по версии WBO казахстанцем Жанибеком Алимханулы и немецким боксером Винченцо Гуальтьери, владеющим поясом IBF, сообщает Zakon.kz.

Жанибек Алимханулы начал поединок активно, а вот Винченцо Гуальтьери по прозвищу "Босс" придерживался осторожной тактики, работая вторым номером, стараясь действовать на контратаках.

В третьем раунде Алимханулы стал чаще попадать, а в четвертом после одного из ударов казахстанца Гуальтьери едва устоял на ногах, но нашел в себе силы перейти в контратаку.

В пятой "серии" боя Алимханулы провел превосходную комбинацию из правого прямого и левого апперкота, после чего "Босса" снова повело, но он опять удержался от падения.

В шестом раунде Жанибек откровенно начал перебивать соперника, и рефери остановил бой, зафиксировав победу нашего бойца техническим нокаутом.

Таким образом, Алимханулы вторым в истории нашего бокса стал обладателем двух чемпионских поясов после объединительного поединка. В активе Жанибека 15 побед, из которых 10 – нокаутом.

Из казахстанцев ранее в объединительных боях участвовали Бейбут Шуменов, Жанат Жакиянов и Геннадий Головкин, но только Головкин смог победить, причем дважды, нокаутировав Давида Лемье и Риоту Мурату.





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