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Роналду забил 40 голов в 2023 году и повторил рекорд Месси

Футбол Рекорд Месси Фото: Instagram/cristiano
Лидер и капитан португальской сборной по футболу Криштиану Роналду в 12-й раз в своей карьере забил за один год как минимум 40 мячей. Тем самым он сравнялся с достижением другого знаменитого форварда Лионеля Месси, у которого такие же цифры, сообщает Zakon.kz.

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Данных результатов нападающий сборной Португалии достиг после того, как оформил дубль в квалификационном матче Евро-2024 с командой Боснией и Герцеговиной. Португальская дружина разгромила соперника со счетом 5:0. А у Криштиану к данной минуте 40 голов в майке национальной сборной и саудовского ФК "Аль-Наср" в 2023-м году.

В своей профессиональной карьере Роналду уже 12-ый раз добирается до данного показателя, и сравнялся с аргентинским футболистом Лионеля Месси в этой гонке.

К тому же Роналду стал единоличным лидером 2023 года по забитым мячам за клуб и сборную. Португалец на один мяч опережает форварда Эрлинга Холанда, у которого в активе 39 голов за Норвегию и "МанСити" в этом году. На третьей строчке нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе, с 35-ю мячами за нынешний год.

Вдобавок, после дубля Боснии на счету Криштиану Роналду оказалось 40 голов в квалификации чемпионатов Европы за карьеру в 42 играх, что делает его рекордсменом в этом показателе.

Ну и наконец, португалец упрочил свой рекорд еще в одном состязаний. Криштиану Роналду в поединке с Боснией забил 126-й и 127-й голы за сборную Португалии. Он по-прежнему возглавляет список лучших бомбардиров в истории национальных дружин. За ним идут двое: Али Даеи (Иран, 108) и Лионель Месси (Аргентина, 104).

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Месси Лионель Роналду Криштиану
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