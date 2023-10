Роналду забил 40 голов в 2023 году и повторил рекорд Месси

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

Данных результатов нападающий сборной Португалии достиг после того, как оформил дубль в квалификационном матче Евро-2024 с командой Боснией и Герцеговиной. Португальская дружина разгромила соперника со счетом 5:0. А у Криштиану к данной минуте 40 голов в майке национальной сборной и саудовского ФК "Аль-Наср" в 2023-м году.

📈 Cristiano Ronaldo has now scored 4⃣0⃣+ goals in 12 different calendar years! pic.twitter.com/XgDUw8Tg1I