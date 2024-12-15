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Спорт

Софья Самоделкина выиграла Чемпионат Казахстана

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 21:00 Фото: Telegram/teamsamodelkina
15 декабря в Караганде фигуристка Софья Самоделкина одержала уверенную победу на чемпионате страны, сообщает Zakon.kz.

Всего за звание чемпионки Республики Казахстан бились 17 фигуристок страны.

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 21:00

Фото: kazfsu.kz

Фанаты фигуристки обратили внимание на отрыв их любимицы от конкуренток в списке призовых мест:

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 21:00

Фото: YouTube/kazfsu.kz

"Молодец Софья! Главное, что рискнула и уехала выступать за Казахстан. Пусть прокаты пока с ошибками, но ничего. Период адаптации пройдет. Привыкнет к другой обстановке, к новым коллегам, к новым условиям", – оставила комментарий Татьяна Чусовитина.

Болельщики фигуристки поддержали ее во всеоружии.

Софья Самоделкина, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 21:00

Фото: Telegram/teamsamodelkina

Недавно стало известно, что мама Софьи родилась в Алматинской области и почти 20 лет жизни провела в городе Темиртау.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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