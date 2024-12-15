Софья Самоделкина выиграла Чемпионат Казахстана
Фото: Telegram/teamsamodelkina
15 декабря в Караганде фигуристка Софья Самоделкина одержала уверенную победу на чемпионате страны, сообщает Zakon.kz.
Всего за звание чемпионки Республики Казахстан бились 17 фигуристок страны.
Фото: kazfsu.kz
Фанаты фигуристки обратили внимание на отрыв их любимицы от конкуренток в списке призовых мест:
Фото: YouTube/kazfsu.kz
"Молодец Софья! Главное, что рискнула и уехала выступать за Казахстан. Пусть прокаты пока с ошибками, но ничего. Период адаптации пройдет. Привыкнет к другой обстановке, к новым коллегам, к новым условиям", – оставила комментарий Татьяна Чусовитина.
Болельщики фигуристки поддержали ее во всеоружии.
Фото: Telegram/teamsamodelkina
Недавно стало известно, что мама Софьи родилась в Алматинской области и почти 20 лет жизни провела в городе Темиртау.
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