Софья Самоделкина выиграла Чемпионат Казахстана

15 декабря в Караганде фигуристка Софья Самоделкина одержала уверенную победу на чемпионате страны, сообщает Zakon.kz.

Всего за звание чемпионки Республики Казахстан бились 17 фигуристок страны.

Фото: kazfsu.kz

Фанаты фигуристки обратили внимание на отрыв их любимицы от конкуренток в списке призовых мест:

Фото: YouTube/kazfsu.kz

"Молодец Софья! Главное, что рискнула и уехала выступать за Казахстан. Пусть прокаты пока с ошибками, но ничего. Период адаптации пройдет. Привыкнет к другой обстановке, к новым коллегам, к новым условиям", – оставила комментарий Татьяна Чусовитина.

Болельщики фигуристки поддержали ее во всеоружии.

Фото: Telegram/teamsamodelkina

Недавно стало известно, что мама Софьи родилась в Алматинской области и почти 20 лет жизни провела в городе Темиртау.