Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Всемирные игры боевых искусств стартовали в Саудовской Аравии

Всемирные игры боевых искусств открылись в Саудовской Аравии Фото: Instagram/committee_sport
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошла официальная церемония открытия Всемирных игр боевых искусств. В ней приняли участие и казахстанские спортсмены, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Как сообщили в пресс-службе дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК, в масштабном мероприятии участвовали спортсмены из более чем 80 государств. Казахстан на этих состязаниях представляет делегация из 53 атлетов, выступающих в девяти видах спорта. Первыми за награды соревнований поборются наши самбисты.

"До старта остались считаные часы. Приехали сюда сильнейшие наши палуаны во многих весовых категориях. Не скажу, что жеребьевка сложилась для нас удачно. Тем не менее можем добиться хороших результатов. Ждем хороших показателей в боевом самбо от Адильбека Сейисова (64 кг), Аскара Абдуллы (98 кг), а в спортивном самбо – от Сагыныша Алипбая и Темирлана Кольбая", – сказал Биржан Имаков, главный тренер сборной РК по самбо.

Всего в программе Игр 16 видов спорта: дзюдо, тхэквондо, борьба, фехтование и бокс в олимпийских категориях, а также айкидо, армрестлинг, джиу-джитсу, карате, кендо, кикбоксинг, тайский бокс, самбо, сават (французский бокс), сумо и ушу.

Фестиваль Боевых искусств Открытие

Фото: Instagram/committee_sport

История Всемирных игр боевых искусств (World Combat Games) началась в 2010 году. Первые соревнования прошли в китайском Пекине и определили лучших бойцов в 13 видах спорта. Тогда Казахстан представляли 45 спортсменов в девяти видах спорта, они завоевали одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали. 

Фестиваль Боевых искусств Открытие

Фото: Instagram/committee_sport

Спустя три года на Играх в Санкт-Петербурге (Россия) казахстанцы заработали две бронзовые медали. После петербургских состязаний следующие Игры должен был принять китайский Тайбэй, но соревнования отменили. Четвертые по счету Игры в 2021 году должны были пройти в Астане, но их также не провели из-за пандемии Covid-19. Сейчас пятый, юбилейный фестиваль боевых искусств проходит в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что казахстанский боец Жалгас Жумагулов запланировал первый поединок после ухода из UFC.

Читайте также

Баскетбол Первая Победа
БК "Астана" одержал первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ
Футбол Презент для Роналду
Одноклубники Роналду сделали ему подарок в честь нового рекорда
Валерий Непомнящий высоко оценил казахстанскую сборную по футболу
Валерий Непомнящий высоко оценил сборную Казахстана по футболу
Куандык Шынасилов
Саудовская Аравия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин покинул Израиль
Максим Галкин покинул Израиль
распространено штормовое предупреждение на некоторой части Казахстана
Резкая смена погоды и неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
Футбол Путевка Евро-2024
Еще две сборные получили путевки на Евро-2024 по футболу
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления