Всемирные игры боевых искусств стартовали в Саудовской Аравии

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошла официальная церемония открытия Всемирных игр боевых искусств. В ней приняли участие и казахстанские спортсмены, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщили в пресс-службе дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК, в масштабном мероприятии участвовали спортсмены из более чем 80 государств. Казахстан на этих состязаниях представляет делегация из 53 атлетов, выступающих в девяти видах спорта. Первыми за награды соревнований поборются наши самбисты.

"До старта остались считаные часы. Приехали сюда сильнейшие наши палуаны во многих весовых категориях. Не скажу, что жеребьевка сложилась для нас удачно. Тем не менее можем добиться хороших результатов. Ждем хороших показателей в боевом самбо от Адильбека Сейисова (64 кг), Аскара Абдуллы (98 кг), а в спортивном самбо – от Сагыныша Алипбая и Темирлана Кольбая", – сказал Биржан Имаков, главный тренер сборной РК по самбо.

Всего в программе Игр 16 видов спорта: дзюдо, тхэквондо, борьба, фехтование и бокс в олимпийских категориях, а также айкидо, армрестлинг, джиу-джитсу, карате, кендо, кикбоксинг, тайский бокс, самбо, сават (французский бокс), сумо и ушу.





Фото: Instagram/committee_sport

История Всемирных игр боевых искусств (World Combat Games) началась в 2010 году. Первые соревнования прошли в китайском Пекине и определили лучших бойцов в 13 видах спорта. Тогда Казахстан представляли 45 спортсменов в девяти видах спорта, они завоевали одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали.





Фото: Instagram/committee_sport

Спустя три года на Играх в Санкт-Петербурге (Россия) казахстанцы заработали две бронзовые медали. После петербургских состязаний следующие Игры должен был принять китайский Тайбэй, но соревнования отменили. Четвертые по счету Игры в 2021 году должны были пройти в Астане, но их также не провели из-за пандемии Covid-19. Сейчас пятый, юбилейный фестиваль боевых искусств проходит в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что казахстанский боец Жалгас Жумагулов запланировал первый поединок после ухода из UFC.