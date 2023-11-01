Казахстан добился исторического результата на Всемирных играх боевых искусств

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершились V Всемирные игры боевых искусств. Эти состязания стали самыми успешными для казахстанских атлетов за всю историю проведения Игр. Казахстанцы удостоились третьего места в общекомандном зачете, сообщает Zakon.kz.

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За одиннадцать дней соревнований более 1500 атлетов в 16 видах спорта завоевали 954 медали – 259 золотых, 259 серебряных и 436 бронзовых. Казахстанская сборная добыла 12 золотых, 13 серебряных и 23 бронзовых медали, сообщает Дирекция по развитию спорта. Это позволило нашим спортсменам разместиться на третьем месте в общем зачете.





Фото: Instagram/drs_kz

Лидерами Игр стали представители Украины (21 "золото", 17 серебряных медалей и 15 бронзовых). На второй строчке расположились атлеты Саудовской Аравии (12/20/19).

Казахстанская сборная устанавливала исторические результаты каждый день комплексных соревнований в Эр-Рияде. Так, наши команды по казахша курес и армрестлингу, впервые присоединившиеся к программе Игр, выступили успешно и заняли первое место в командном зачете.





Фото: Instagram/drs_kz

В турнире самбистов и грэпплинге наша копилка пополнилась первой медалью высшей пробы в истории World Combat Games. Казахстанские каратисты также впервые стали призерами Игр. В целом честь страны на соревнованиях представляли 53 атлета в 10 видах спорта.



По сравнению с соревнованиями предыдущих лет в этот раз казахстанцы добились существенного прогресса в медальных показателях. До этого у нас было всего лишь девять итоговых наград: одна золотая, три серебряные и пять бронзовых.

VI Всемирные Игры боевых искусств пройдут через два года, место их проведения станет известно в начале 2024 года.

