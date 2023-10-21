Скончался легендарный футболист Бобби Чарльтон

Легендарный футболист "Манчестер Юнайтед", чемпион мира в составе сборной Англии, обладатель "Золотого мяча" 1966 года сэр Бобби Чарльтон скончался на 87‑м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте "МЮ".

"Манчестер Юнайтед" скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба. Он был героем для миллионов не только в Манчестере или Великобритании, но и везде, где играют в футбол по всему миру. Им восхищались не только за его спортивное мастерство и честность, но и за выдающиеся качества футболиста. Сэра Бобби всегда будут помнить как гиганта игры", – говорится в сообщении.

Чарльтон провел 17 лет в составе МЮ, был капитаном команды. Он сыграл 758 матчей и забил 249 голов, выиграв Кубок европейских чемпионов, три чемпионских титула и Кубок Англии.

За сборную Англии он сыграл 106 матчей, забил 49 голов и выиграл чемпионат мира 1966 года. Также Чарльтон является обладателем "Золотого мяча" 1966 года.

После завершения карьеры работал в МЮ в качестве директора в течение 39 лет.

В ноябре 2020 года стало известно, что Чарльтону диагностировали деменцию.

Чарльтону более 47 лет (1968–2015) принадлежал рекорд по количеству забитых мячей за сборную Англии (49), пока в сентябре 2015 года его не превзошел Уэйн Руни.