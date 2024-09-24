Легендарный Чарльтон назван лучшим хавбеком в истории английского футбола

Популярный футбольный журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших полузащитников в истории британского футбола, где первое место отдано сэру Бобби Чарльтону, сообщает Zakon.kz.

Легендарный полузащитник сборной Англии, который скончался в прошлом году на 87-м году жизни, ныне возглавил список из 32 лучших футболистов, которые особо выделялись на поле.

В топ-10 лучших хавбеков британского футбола вошел ряд известных личностей, которые только недавно повесили свои бутсы на гвоздь.

Фото: Instagram/stevengerrard

Среди них Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Пол Скоулз, Райн Гиггз, Билли Бремнер, Дэвид Бекхэм, Джим Бакстер, Грэм Сунесс и Пол Гаскойн.

Фото: Instagram/judebellingham

В этом списке исторических имен также нашлось место и нынешним звездам мирового футбола. Эксперты поставили на 16-ую строчку данного рейтинга хавбека мадридского "Реала" – Джуда Беллингема и разместили Аарона Рэмзи ("Кардифф Сити") на 27-й позиции.

Месяц назад лидер сборной Египта и клуба "Ливерпуль" Мохамед Салах был объявлен лучшим атакующим полузащитником за всю историю английской Премьер-лиги по версии FourFourTwo.