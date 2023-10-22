Хамзат Чимаев одержал победу над Камару Усманом

Хамзат Чимаев, выступающий за ОАЭ выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC 284 у нигерийца Камару Усмана решением судей, сообщает Zakon.kz

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По информации Championat.com в первом раунде Хамзат Чимаев имел заметное преимущество и несколько раз переводил Усмана на канвас. Большую часть второго раунда бойцы провели в стойке, периодически нанося удары по корпусу, однако к концу раунда Чимаеву удалось перевести борьбу в партер. Половину третьего раунда Усман и Чимаев провели в стойке, периодически опускаясь на канвас.

Судьи решили исход боя в пользу Чимаева.

Final exchange of Usman vs Chimaev #UFC294 pic.twitter.com/MDFLW5ZZXA — Underrated MMA Performances (@FinishesUfc) October 21, 2023

Для Чимаева эта победа стала тринадцатой в профессиональной карьере, в то время как Усман потерпел четвертое поражение в профи-ММА.

Ранее сообщалось, что в главном бою турнира UFC 294 чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев проведёт реванш с действующим обладателем титула в полулёгком дивизионе Алексом Волкановски.