Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Непобежденный Хамзат Чимаев завершил бой с Уиттакером досрочной победой

Непобежденный Хамзат Чимаев завершил бой с Уиттакером досрочной победой, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 01:24 Фото: Instagram/ ufc
На турнире UFC 308, прошедшем 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ), чеченский боец Хамзат Чимаев одержал досрочную победу над бывшим чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером, сообщает Zakon.kz.

Чимаев применил удушающий прием в первом раунде, завершив бой победой.

Чимаев, начавший профессиональную карьеру в 2018 году, продолжает оставаться непобежденным. В его активе 14 побед, 11 из которых были одержаны досрочно.

Ранее сообщалось, что 22 октября вышел обновленный рейтинг UFC, в котором казахстанец Асу Алмабаев стремительно поднялся в дивизионе наилегчайшего веса. Сейчас "Зульфикар" застолбил за собой седьмую позицию среди самых легких файтеров промоушена. 

Читайте также

Футбол
"Барселона" – "Реал": итоги матча
Казахстанец пробился в финал чемпионата мира по борьбе
Казахстанец пробился в финал чемпионата мира по борьбе
Футбол Победа Кайрата
КПЛ-2024: "Ордабасы" уступил "Женису", а "Кайрат" вырвал победу у "Жетысу"
Диана Абдуллаева
UFC Абу-Даби ОАЭ 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
Праздничное шоу дронов прошло в Алматы
Праздничное шоу дронов прошло в Алматы
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: