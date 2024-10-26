Непобежденный Хамзат Чимаев завершил бой с Уиттакером досрочной победой

На турнире UFC 308, прошедшем 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ), чеченский боец Хамзат Чимаев одержал досрочную победу над бывшим чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером, сообщает Zakon.kz.

Чимаев применил удушающий прием в первом раунде, завершив бой победой.

Чимаев, начавший профессиональную карьеру в 2018 году, продолжает оставаться непобежденным. В его активе 14 побед, 11 из которых были одержаны досрочно.

Ранее сообщалось, что 22 октября вышел обновленный рейтинг UFC, в котором казахстанец Асу Алмабаев стремительно поднялся в дивизионе наилегчайшего веса. Сейчас "Зульфикар" застолбил за собой седьмую позицию среди самых легких файтеров промоушена.