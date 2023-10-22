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Ислам Махачев нокаутировал Алекса Волкановски и защитил титул в легком весе

Ислам Махачев нокаутировал Алекса Волкановски Фото: UFC
Россиянин Ислам Махачев выиграл действующtuj обладателz титула в полулёгком весе (до 65 кг) австралийца Алекса Волкановски в главном бою турнира UFC 294 в ОАЭ, сообщает Zakon.kz

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По информации Championat.com в середине раунда бойцы вошли в клинч и отметились результативными попаданиями, после чего Махачев перехватил инициативу и пошёл вперёд, поймав соперника хай-киком и потряся его. Волкановски упал около сетки, и после непродолжительного добивания рефери остановил поединок.

Победа в реванше с Волкановски стала для российского бойца 13-й подряд, а его победная серия вошла в тройку длиннейших за всю историю организации.

Что касается Алекса Волкановски, который вышел на титульный бой на коротком уведомлении, то австралиец потерпел третье поражение в профи-ММА.

Ранее сообщалось, что Хамзат Чимаев одержал победу над Камару Усманом.


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