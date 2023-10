Ислам Махачев нокаутировал Алекса Волкановски и защитил титул в легком весе

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

По информации Championat.com в середине раунда бойцы вошли в клинч и отметились результативными попаданиями, после чего Махачев перехватил инициативу и пошёл вперёд, поймав соперника хай-киком и потряся его. Волкановски упал около сетки, и после непродолжительного добивания рефери остановил поединок.

Победа в реванше с Волкановски стала для российского бойца 13-й подряд, а его победная серия вошла в тройку длиннейших за всю историю организации.

Что касается Алекса Волкановски, который вышел на титульный бой на коротком уведомлении, то австралиец потерпел третье поражение в профи-ММА.

Islam ends it in the 1st!!! Flawless performance start to finish #UFC294 pic.twitter.com/zqjCr3RB6U