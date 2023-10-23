Акмарал Наутбек стала чемпионкой Азиатских Пара игр

Казахстанка Акмарал Науатбек, выступающая в весе до 48 кг по пара дзюдо, завоевала еще одну награду золотого качества на Азиатских Пара игр в Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

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В финальной схватке за титул чемпионки этих соревнований казахстанская пара дзюдоистка одолела хозяйку татами Ли Личин. До решающей встречи Акмарал в четвертьфинале Азиады была сильнее японки Ава Исии – 10:0, и с таким же результатом в полуфинале переиграла представительницу Индии Коркиру.





Фото: Telegram/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Таким образом, Акмарал Наутбек завоевала вторую золотую медаль в общий зачет казахстанских пара атлетов. Немного ранее на верхнюю ступень пьедестала почета поднялся Давид Дягтерев, которому не было равных в пара пауэрлифтинге.





Фото: Telegram/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Плюс к этому серебряных медалей удостоились казахстанцы Турсынай Кабыл (пара пауэрлифтинг) и Бибарыс Спатай (пара каноэ). Бронзовые награды примерили Максим Богатырев (пара каноэ), Ануар Сариев (пара дзюдо) и Жаныл Балтабаева (пара каноэ).



С семью медалями казахстанцы поднялись на 7-е место в общекомандном зачете.