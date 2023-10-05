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Каратист Нурканат Ажиканов стал чемпионом Азиатских игр

Каратист Нурканат Ажиканов стал золотым медалистом Азиады Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
Казахстанский каратист Нурканат Ажиканов завоевал золотую медаль Азиатских игр-2023 в Ханчжоу и принес в копилку национальной сборной восьмую награду высшей пробы, сообщает Zakon.kz.

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В финальной схватке наш спортсмен уверенно победил представителя Иордании Хасана Масарвеха со счетом 8:0, сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта.

Участник Олимпийских игр-2020 и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Нурканат Ажиканов вначале одержал победу над Махаммедом Шекху Аламом из Непала – 5:0. Затем в четвертьфинале он оказался сильнее кыргызского каратиста Назыма Нурланова – 3:1. А в поединке за выход в финал одолел бойца из Малайзии Шармендрана со счетом 4:3.

Нурканат Ажиканов – двукратный бронзовый призер чемпионатов мира и трехкратный чемпион Азии.

После Нурканата Ажиканова в финале Азиады выступила еще одна казахстанская каратистка Лаура Аликул. Она удостоилась серебряной медали, став второй в весовой категории 68 кг.

Ранее представитель сборной Казахстана по джиу-джитсу Нуржан Батырбеков в финале летних Азиатских игр на последних секундах вырвал победу и завоевал "золото".

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