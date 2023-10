Египтянин Салах установил рекорд английского футбола в турнирах УЕФА

Выиграйте iPhone 15, став зрителем нового шоу на YouTube-канале Olimpbet Play! Убойный турнир UFC 294, развлекательный парк Ferrari World и другие приключения казахстанцев в Абу-Даби. Подпишитесь на канал и участвуйте в розыгрыше топового смартфона!

Это случилось после того, как 31-летний форвард "мерсисайдцев" забил гол французской "Тулузе", в рамках игр 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Лидер "красных" поставил точку в разгроме гостей – 5:1. Данный гол стал для Мохамеда 43-м на турнирах под эгидой УЕФА.

Салах превзошел прежний рекорд игрока лондонского "Арсенала" Тьерри Анри, на счету которого было 42 гола в еврокубках за английские коллективы.



43 - Mohamed Salah has now scored 43 goals for Liverpool in major European competitions, the most of any player for an English club. Only. pic.twitter.com/jqHUV8lxj7