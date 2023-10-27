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Египтянин Салах установил рекорд английского футбола в турнирах УЕФА

Футбол Рекорд Игрока Фото: Instagram/mosalah
Нападающий футбольного клуба "Ливерпуль" и сборной Египта Мохамед Салах отметился очередным достижением в своей карьере. Он стал рекордсменом по забитым мячам в еврокубках, защищая честь английских клубов, сообщает Zakon.kz.

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Это случилось после того, как 31-летний форвард "мерсисайдцев" забил гол французской "Тулузе", в рамках игр 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Лидер "красных" поставил точку в разгроме гостей – 5:1. Данный гол стал для Мохамеда 43-м на турнирах под эгидой УЕФА.

Футбол Рекорд УЕФА

Фото: Instagram/liverpoolfc

Салах превзошел прежний рекорд игрока лондонского "Арсенала" Тьерри Анри, на счету которого было 42 гола в еврокубках за английские коллективы.

После этой победы "Ливерпуль" с 9-ю очками возглавил таблицу своей подгруппы. За англичанами идут "Тулуза" (4), "Юнион" (4) и ЛАСК (0). В 4-м туре "Тулуза" 9 ноября на своей арене примет "Ливерпуль", а ЛАСК в этот тот же день сыграет дома с "Юнионом". 

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