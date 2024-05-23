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Чемпионку мира по фехтованию оправдали по допинг-скандалу

Чемпионку мира по фехтованию оправдали по допинг-скандалу, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 08:32 Фото: wikimedia
Чемпионку мира и призерку Олимпийских игр по фехтованию из Франции Изаору Тибюс оправдали по допинг-делу, сообщает Zakon.kz.

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Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram. Пост она сопроводила двумя словами о своем возвращении.

Тибюс была временно отстранена в феврале. Она утверждала, что ее тест дал положительный результат на анаболическое вещество остарин после интимной связи с мужем, бывшим американским фехтовальщиком Рэйсом Имбоденом.

После нескольких месяцев разбирательства дисциплинарный комитет все-таки вынес решение в пользу спортсменки. Теперь она сможет выступить на предстоящих Олимпийских играх в Париже.

Фехтование, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 08:32

Фото: Instagram/ysaorathibus

21 мая эстафета олимпийского огня прибыла на Каннский кинофестиваль. В это же время напротив Эйфелевой башни в Париже железнодорожники организовали протест против Олимпийских игр, требуя выплаты премий.

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