Чемпионку мира по фехтованию оправдали по допинг-скандалу

Чемпионку мира и призерку Олимпийских игр по фехтованию из Франции Изаору Тибюс оправдали по допинг-делу, сообщает Zakon.kz.

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Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram. Пост она сопроводила двумя словами о своем возвращении.

Тибюс была временно отстранена в феврале. Она утверждала, что ее тест дал положительный результат на анаболическое вещество остарин после интимной связи с мужем, бывшим американским фехтовальщиком Рэйсом Имбоденом.

После нескольких месяцев разбирательства дисциплинарный комитет все-таки вынес решение в пользу спортсменки. Теперь она сможет выступить на предстоящих Олимпийских играх в Париже.

Фото: Instagram/ysaorathibus

21 мая эстафета олимпийского огня прибыла на Каннский кинофестиваль. В это же время напротив Эйфелевой башни в Париже железнодорожники организовали протест против Олимпийских игр, требуя выплаты премий.