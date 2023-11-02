Исторический момент: шымкентцы на пороге "золотого дубля"

В субботу, 4 ноября, на "Астана Арене" футбольный сезон в Казахстане завершится финальным матчем Olimpbet-Кубка страны. И уже начиная с 14:00 болельщиков ждет масса интересных мероприятий.

"Ордабасы": воля к победе

2023-й год может стать по-настоящему счастливым для шымкентских любителей футбола. Его и так уже можно считать успешным, ведь "Ордабасы" впервые стал чемпионом страны. А если южане оформят "золотой дубль", сезон будет для них и их фанатов поистине историческим.

Год назад "Ордабасы" уже играл в финале Olimpbet-Кубка Казахстана. В драматичнейшей борьбе шымкентцам удалось вырвать трофей из объятий "Акжайыка". Причем случилось это уже в дополнительное время матча.

А защиту титула шымкентцы начали с неожиданного поражения от "Мактаарала", уступив 1:2. Но затем собрались и взяли у "хлопкоробов" убедительный реванш со счетом 4:1, что позволило выйти им в четвертьфинал розыгрыша.

На каждой стадии турнира команде Александра Седнева приходилось сталкиваться с серьезным сопротивлением со стороны соперников. И "Кызылжару" в 1/4-й финала, и "Астане" в 1/2-й "Орда" также по разу проиграла, но по сумме двух матчей неизменно брала верх, демонстрируя несгибаемый характер и потрясающую волю к победе.

"Тобол": возможность для реабилитации

Противник по решающей битве у "Ордабасы" очень достойный, даже более титулованный, чем клуб из Шымкента. "Тобол" – двукратный чемпион и обладатель Суперкубка Казахстана. Выигрывали костанайцы и Кубок страны. Но было это достаточно давно – в 2007-м году.

Навстречу южанам "желто-зеленые" тоже двигались не без проблем, с трудом одолев "Аксу" и "Шахтер". Правда, в полуфинале турнира "Тобол" одержал две победы над "Атырау".

Параллельно костанайцы прошли трех соперников в квалификации Лиги конференций, лишь в раунде плей-офф уступив "Виктории Пльзень". При этом "комбайнеры" полностью провалили Olimpbet-Чемпионат Казахстана, заняв в итоговой таблице лишь восьмое место – это худший показатель для клуба в XXI веке.

Так что предстоящий финал для "Тобола" – прекрасная возможность реабилитироваться перед родными болельщиками за неудачное выступление в чемпионате. А для "Ордабасы" – шанс забрать оба главных трофея казахстанского футбола в течение одного года, чего костанайцам, к слову, сделать никогда не удавалось.

Праздник для болельщиков от Olimpbet

Но кто бы ни победил в финале друзей по Olimpbet (оба клуба имеют спонсорские контракты с самым популярным казахстанским букмекером), в выигрыше в любом случае окажутся любители футбола. Специально для них на "Астана Арене" будет организован праздник.

Начнется все с выступления мегапопулярного казахстанского рэпера Shiza. В подтрибунных помещениях болельщиков ждут захватывающие соревнования по панна-футболу, сабсоккеру, кикеру и корнхоллу.

Кроме того, 4 ноября на "Астана Арене" гостей встретит нападающий "Ордабасы" Всеволод Садовский. Белорусский форвард получил тяжелую травму в одном из матчей сезона и перенес операцию, поэтому против "Тобола" он сыграть не сможет, но специально для болельщиков проведет автограф-сессию.

На протяжении всего мероприятия за отличное настроение зрителей будет отвечать ведущий. А после награждения победителя матча зрителей ожидает розыгрыш смартфона.