"Байер" отпраздновал золотой дубль в присутствии 40 тысяч фанатов

26 мая немецкий футбольный клуб "Байер" провел чемпионский парад после побед в Кубке Германии и Бундеслиге. Торжество закончилось на родной арене "аптекарей", где собралось 40 тыс. болельщиков, сообщает Zakon.kz.

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Подопечные Хаби Алонсо после победного поединка с "Кайзерслаутерном" в финале Кубка Германии направились в музей Морсбройх (Леверкузен), где сделали записи в Золотой книге города.

Фото: Instagram/Bayer04fussball

После этого футболисты отправились на "БайАрену", чтобы поприветствовать своих верных болельщиков в количестве 40 тыс. человек.



"Фармацевты" показали своим фанатам завоеванные трофеи и вместе с ними отметили достижение под возглас собравшихся – "Немецкий двойной чемпион".

25 мая "Байер" впервые за 120 лет своего существования достиг впечатляющего результата, выиграв сразу два титула в одном сезоне.

Команда Алонсо досрочно стала чемпионом Бундеслиги за месяц до окончания турнира.

Клуб из Леверкузена в этом сезоне мог еще оформить футбольный требл. Но их фантастическую серию из 51-го матча без поражения прервала "Аталанта". Итальянцы переиграли "Байер" в финале Лиги Европы УЕФА.