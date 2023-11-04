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"Тобол" выиграл Кубок Казахстана

футбол Фото: скриншот видео
Костанайский футбольный клуб "Тобол" стал обладателем Кубка Казахстана и получил путевку на Лигу Европы, сообщает Zakon.kz.

Счет открыли только во втором тайме. Единственный и победный гол забил Ислам Чесноков на 68-й минуте, пишет Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Для костанайцев это второй кубок в истории клуба. Первый раз Тобол его завоевала в 2007 году, тогда в финале играли также играли против "Ордабасы", как и сегодня.


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