"Тобол" выиграл Кубок Казахстана третий раз в истории

Футбольный клуб "Тобол" (Костанай) 4 октября стал обладателем Кубка Казахстана-2025. В финальном матче, прошедшем в Кызылорде на новом стадионе "Кайсар Арена", команда обыграла "Ордабасы" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, оба гола были забиты еще в первом тайме – отличились Николай Сигневич и Ислам Чесноков. Костанайцы сохранили преимущество до конца встречи и третий раз в своей истории завоевали национальный трофей.

Для "Ордабасы" это поражение стало вторым подряд в финалах Кубка Казахстана.

