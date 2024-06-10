Скончался легендарный тренер Дениса Тена
За многолетнюю тренерскую карьеру мэтр мирового фигурного катания подготовил не один десяток профессиональных спортсменов, которые затем прославляли свои страны.
Кэрролл тренировал олимпийского чемпиона и чемпиона мира Эвана Лайсачека, пятикратную чемпионку мира Мишель Кван и двукратную чемпионку мира Линду Фратианне.
Фото: Instagram/denisten_official
Его учениками считаются также казахстанец Денис Тен, Тимати Гейбл, Грейси Голд и еще много одаренных фигуристов.
"Американское фигурное катание оплакивает потерю легенды тренерского цеха Фрэнка Кэрролла. Он сыграл важную роль в карьере многочисленных олимпийских чемпионов и чемпионов мира, а также многих будущих членов Зала славы".Заявление Федерации фигурного катания США
Фрэнк Кэрролл распрощался с тренерской деятельностью шесть лет назад. Он почти 60 лет своей жизни отдал подготовке высококлассных фигуристов.
Перед смертью специалист был введен в залы славы фигурного катания США и мира по фигурному катанию, Ассоциации профессиональных фигуристов и Международного института конькобежного спорта.
В 2018 году, когда завершилась карьера наставника, Френку поступила информация из Казахстана о смерти талантливого фигуриста и бронзового призера Олимпиады-2014 – Дениса Тена.