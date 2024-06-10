Скончался легендарный тренер Дениса Тена

9 июня 2024 года на 85-м году жизни скончался знаменитый американский наставник по фигурному катанию Фрэнк Кэрролл, у которого в свое время занимался наш именитый фигурист Денис Тен, сообщает Zakon.kz.

За многолетнюю тренерскую карьеру мэтр мирового фигурного катания подготовил не один десяток профессиональных спортсменов, которые затем прославляли свои страны.

Кэрролл тренировал олимпийского чемпиона и чемпиона мира Эвана Лайсачека, пятикратную чемпионку мира Мишель Кван и двукратную чемпионку мира Линду Фратианне.





Фото: Instagram/denisten_official

Его учениками считаются также казахстанец Денис Тен, Тимати Гейбл, Грейси Голд и еще много одаренных фигуристов.



"Американское фигурное катание оплакивает потерю легенды тренерского цеха Фрэнка Кэрролла. Он сыграл важную роль в карьере многочисленных олимпийских чемпионов и чемпионов мира, а также многих будущих членов Зала славы". Заявление Федерации фигурного катания США

Фрэнк Кэрролл распрощался с тренерской деятельностью шесть лет назад. Он почти 60 лет своей жизни отдал подготовке высококлассных фигуристов.

Перед смертью специалист был введен в залы славы фигурного катания США и мира по фигурному катанию, Ассоциации профессиональных фигуристов и Международного института конькобежного спорта.



В 2018 году, когда завершилась карьера наставника, Френку поступила информация из Казахстана о смерти талантливого фигуриста и бронзового призера Олимпиады-2014 – Дениса Тена.