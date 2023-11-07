Станет ли "Барселона" первым участником плей-офф ЛЧ?

Olimpbet дал расклады на матчи четвертого тура групповой стадии футбольной Лиги чемпионов. По его итогам могут определиться первые участники 1/8-й финала главного еврокубка.

Группа F. "Милан" (Милан, Италия) – ПСЖ (Париж, Франция). 8 ноября, 02:00 (время Астаны)

Миланцев откровенно штормит. В трех предыдущих турах Серии А "россонери" набрали всего одно очко, отставая от лидирующих врагов-соседей из "Интера" уже на шесть баллов.

В Лиге чемпионов за те же самые три матча команда Стефано Пиоли также ни разу не смогла победить, при этом не забила ни одного мяча в ворота соперников, закономерно замыкая таблицу квартета F. После двух подряд нулевых ничьих, против "Ньюкасла" и дортмундской "Боруссии", "Милан" разгромно уступил в гостях ПСЖ со счетом 0:3.

Смогут ли "красно-черные" прервать свою черную серию и отомстить "Сен-Жермен" за парижский разгром недельной давности?

У экспертов Olimpbet большие сомнения на этот счет, они видят ПСЖ безоговорочным фаворитом и повторной встречи с "Миланом", несмотря на то, что им предстоит провести ее на выезде: П1 – 2.98, Х – 3.63, П2 – 2.36.

При этом казахстанский букмекер №1 практически не сомневается, что "россонери" впервые в этой Лиге чемпионов не уйдут с поля без гола: "Милан" забьет: да – 1.31.

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Фото: olimpbet

Группа Н. "Шахтер" (Донецк, Украина) – "Барселона" (Испания). 7 ноября, 23:45

Матч "Барселоны" с "Шахтером" – один из двух в четвертом туре, вынесенных на более раннее время. Это своеобразный подарок для "блауграны", так как в случае победы над "горняками" каталонцы первыми обеспечат себе досрочный выход в плей-офф турнира.

Выездной встречу с "Шахтером" для "Барселоны" можно считать весьма условно, так как игра состоится на нейтральном поле арены "Фолькспаркштадион" в Гамбурге, где в этом еврокубковом сезоне принимает гостей украинский клуб.

Первый домашний матч ЛЧ-2023/24, проведенный на севере Германии, удачи "Шахтеру" не принес, коллектив боснийского специалиста Марино Пушича проиграл на старте группового турнира "Порту" 1:3. Уступили "горняки" и "Барселоне" в минувшем туре (1:2), хотя выглядели достойно в сражении с грозным соперником, сохраняя интригу вплоть до финального свистка.

Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что и в новой дуэли между соперниками шансов у "Барселоны" значительно больше, чем у "Шахтера": П1 – 10, Х – 6.38, П2 – 1.29.

Столь же явным фаворитом у самого надежного букмекера страны "блауграна" выглядит и по угловым: П1 – 5.1, Х – 14, П2 – 1.24. А вот по ожидаемым фолам эксперты Olimpbet отдают серьезное предпочтение "горнякам": П1 – 1.5, Х – 12.5, П2 – 2.85.

А пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в "Платежи", открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.