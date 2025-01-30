Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
В 1/8 финала вышли "Ливерпуль", "Барселона", "Арсенал", "Интер", "Атлетико", "Байер", "Лилль" и "Астон Вилла".
Участниками стыкового раунда стали: "Аталанта", "Боруссия Д", "Реал", "Бавария", "Милан", ПСВ, ПСЖ, "Бенфика", "Монако", "Брест", "Фейеноорд", "Ювентус", "Селтик", "Манчестер Сити", "Спортинг" и "Брюгге".
С Лигой чемпионов попрощались "Динамо" Загреб, "Штутгарт", "Шахтер", "Болонья", "Црвена Звезда", "Штурм", "Спарта", "Лейпциг", "Жирона", "Зальцбург", "Слован" и "Янг Бойз".
Жеребьевка стыковочных матчей пройдет 31 января. Жеребьевка 1/8 финала, четвертьфинала и полуфинала должна состояться 21 февраля.
Ранее сообщалось, что завершился общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Восемь лучших команд общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала.