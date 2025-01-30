Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Фото: Instagram/championsleague

По итогам матчей заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов стали известны участники 1/8 финала, команды, которые сыграют в стыковых матчах, а также аутсайдеры соревнований, сообщает Zakon.kz.

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