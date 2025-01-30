#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
516.85
537.68
5.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
516.85
537.68
5.26
Спорт

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Итоги Лиги Чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 06:30 Фото: Instagram/championsleague
По итогам матчей заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов стали известны участники 1/8 финала, команды, которые сыграют в стыковых матчах, а также аутсайдеры соревнований, сообщает Zakon.kz.

В 1/8 финала вышли "Ливерпуль", "Барселона", "Арсенал", "Интер", "Атлетико", "Байер", "Лилль" и "Астон Вилла".

Участниками стыкового раунда стали: "Аталанта", "Боруссия Д", "Реал", "Бавария", "Милан", ПСВ, ПСЖ, "Бенфика", "Монако", "Брест", "Фейеноорд", "Ювентус", "Селтик", "Манчестер Сити", "Спортинг" и "Брюгге".

С Лигой чемпионов попрощались "Динамо" Загреб, "Штутгарт", "Шахтер", "Болонья", "Црвена Звезда", "Штурм", "Спарта", "Лейпциг", "Жирона", "Зальцбург", "Слован" и "Янг Бойз".

Жеребьевка стыковочных матчей пройдет 31 января. Жеребьевка 1/8 финала, четвертьфинала и полуфинала должна состояться 21 февраля.

Ранее сообщалось, что завершился общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Восемь лучших команд общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Итоги общего этапа Лиги чемпионов УЕФА
Спорт
03:35, 30 января 2025
Итоги общего этапа Лиги чемпионов УЕФА
Озвучено имя нового главного тренера сборной Казахстана по футболу
Спорт
19:24, 29 января 2025
Озвучено имя нового главного тренера сборной Казахстана по футболу
Французские футболисты почтут память погибшего подростка
Спорт
17:59, 29 января 2025
Французские футболисты почтут память погибшего подростка
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: