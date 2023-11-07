Андрей Карпович возглавил новый клуб после ухода из "Актобе"

42-летний Андрей Карпович возглавил семейский "Елимай", сообщает Zakon.kz.

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Футбольный клуб "Елимай" официально сообщает о достигнутом соглашении с Андреем Карповичем. Об этом говорится в Instagram-аккаунте клуба.





"Карпович – воспитанник "Елимая", в 1998-2000 годах защищал честь семейчан и становился чемпионом страны. 42-летний специалист ранее работал в алматинском "Кайрате", кокшетауском "Окжетпесе" и петропавловском "Кызыл-Жаре". Помимо этого он непродолжительное время возглавлял национальную сборную Казахстана. Последние годы трудился в "Актобе", с которым становился серебряным и бронзовым призером КПЛ", – говорится в публикации.



