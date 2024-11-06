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У карагандинского футбольного клуба "Шахтер" появился новый тренер

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 07:00 Фото: Instagram/ekaraganda.kz
Подготовку команды к новому сезону возглавит 47-летний чешский менеджер Иржи Ярошик, сообщает Zakon.kz.

Он был представлен команде 5 ноября. В клуб его пригласил новый исполнительный директор Талгат Дюсеков. Об этом передает KazFootball.kz.

Иржи Ярошик – профессиональный футболист. Он был чемпионом:

  • Англии в составе "Челси";
  • Шотландии в составе "Селтика";
  • Чехии в составе "Спарты";
  • России в составе "ЦСКА".

Он успешно выступал в испанском Примере в составе "Сарагосы" и "Алавеса". Обладает лицензией UEFA PRO, дающей право тренировать профессиональные клубы в высших дивизионах европейских чемпионатов. До приглашения в "Шахтер" тренировал клубы из Чехии, Словакии, Словении и России.

Помимо тренерских обязанностей, Ярошик будет заниматься повышением квалификации карагандинских футбольных специалистов.

А 3 ноября полузащитник сборной Казахстана по футболу Ильяс Абил принес победу португальскому клубу.

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